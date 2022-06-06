Индия намерена удвоить импорт российской нефти, сообщили СМИ

Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании "Роснефть". Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО "Роснефть", поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой", - пишет агентство.

По словам источников, государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Грузы запрашиваются на условиях поставки от "Роснефти", а продавец будет заниматься вопросами транспортировки и страхования.

Детали по объемам нефти и ценам еще обсуждаются, а индийские банки намерены полностью финансировать все поставки, сообщает Блумберг.

В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти".

Согласно расчетам Блумберга, Индия закупила более 40 миллионов баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, что примерно на 20% превышает объем поставок за весь 2021 год.