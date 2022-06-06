Первый армянский спутник установил первую связь с Землей, все подсистемы спутника действуют исправно

Испанская компания SATLANTIS распространила заявления в связи с запуском первого армянского спутника Urdaneta на орбиту Земли.

Как сообщает Арменпресс, директор компании Жан-Жак Дорейн отметил: «Мы гордимся запуском спутника Armsat-1, который является первым армянским стратегическим спутником. Мы будем поддерживать решения правительства, создавая рабочие места, таланты и продукцию».

После успешного запуска спутника Urdaneta, получившего рабочее название ARMSAT-1, с мыса Канаверал в США компания SATLANTIS объявила о заключении соглашения с армянской государственной компанией Geocosmos о предоставлении компании полной системы мониторинга Земли.

Компания отметила, что соглашение с армянской стороной окажет положительное влияние на экосистему Армении, увеличив количество отраслевых специалистов и инженеров.

Отмечается, что после успешного запуска первый армянский спутник находится в хорошем состоянии и готов выполнять свою работу в течение следующих 4 лет. 26 мая ARMSAT-1 установил первую связь с Землей, все подсистемы спутника исправны.

Подробности миссии спутника и первые результаты будут представлены в Ереване в рамках фестиваля Starmus в сентябре текущего года.