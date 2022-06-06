Призываем руководство Азербайджана не торпедировать своей воинственной риторикой шаги по установлению мира: Симонян

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян выступил с речью на заседании Совета ПА ОДКБ. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, спикер парламента, в частности, отметил:

“Уважаемые коллеги, участники заседания!

Еще раз рад приветствовать вас на выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Коллеги, в прошлом году Армения приняла председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. Хотел бы в общих чертах проинформировать вас о ходе реализации приоритетов председательства Республики Армения в ОДКБ на период 2021-2022 г.

Принимая председательство в Организации, в качестве приоритетов ставилась задача актуализации механизмов кризисного реагирования, мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций. С удовлетворением хотел бы отметить, что по данным приоритетным направлениям были предприняты соответствующие шаги. Речь идет о механизмах кризисного реагирования. Как вы знаете, в начале этого года, принимая во внимание обращение Президента Казахстана г-на Токаева, Армения, как председательствующая в ОДКБ страна, инициировала экстренные консультации с главами стран Организации, в результате которых Премьер-министр Пашинян заявил о принятом им решении направить в Казахстан миротворческий контингент ОДКБ.

Итоги миротворческой операции подтвердили готовность Организации к принятию своевременных мер по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов и продемонстрировали роль ОДКБ в поддержании региональной стабильности. Мы всегда считали, что механизмы кризисного реагирования ОДКБ должны работать исправно. До этого Армения была в ситуации, когда мы ждали, что механизмы заработают, но, к сожалению, этого не произошло.

Особое внимание Армения уделяет углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержке для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, которые затрагивают интересы государств-членов ОДКБ. Абсолютно убеждены, что такое единство должно проявляться по отношению к любому союзному по Организации государству.

Значительные усилия в этом году направлены на совершенствование системы реагирования на кризисные ситуации в регионах коллективной безопасности Организации, актуализации механизма принятия соответствующих решений, в первую очередь за счет развития нормативной правовой базы, а также налаживания взаимодействия в рамках Центра кризисного реагирования.

Следующим приоритетом Республики Армения является дальнейшее развитие Войск (Коллективных сил) ОДКБ, поддержание их готовности к выполнению задач по предназначению с учетом динамики и прогноза изменения военно-политической обстановки в регионах, расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ.

Отдельно хотел бы подчеркнуть роль парламентского измерения Организации, по линии которого нашими приоритетами являются сближение и гармонизация национального законодательства государств-членов ОДКБ в сфере обеспечения безопасности с учетом вызовов и угроз, в том числе в цифровой, экономической, финансовой, экологической сферах. Мы также прилагаем усилия для продолжения и активизации институционального развития Парламентской Ассамблеи. В этом контексте считаю важным и своевременным предложение по совершенствованию структуры Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Коллеги, надо отметить, что председательство Республики Армения проходит в период сложной трансформации архитектуры безопасности мира.

Мы являемся очевидцами того, что в зоне ответственности ОДКБ ситуация напряженная и государства-члены Организации продолжают сталкиваться с новыми вызовами и угрозами. По всему периметру границ союзнических государств продолжает нарастать конфликтный потенциал. Непростая и тяжелая ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном. Надеемся, что существующие проблемы между любыми странами будут решаться дипломатическим путем.

Напряженной остается и ситуация в Нагорном Карабахе. К сожалению, Азербайджан продолжает вести довольно агрессивную политику в отношении Армении и Нагорного Карабаха. Вызывает обеспокоенность вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Надеемся, что представители российского миротворческого контингента, которые имеют ключевую роль в обеспечении безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, восстановят статус-кво Трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 г.

Республика Армения привержена к исполнению всех договоренностей от 9/10 ноября 2020 года и последующих трехсторонних заявлений глав государств. В контексте гуманитарных проблем, создавшихся в результате 44-дневной войны, первостепенным является безусловное и незамедлительное возвращение армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц, а также сохранение армянского религиозного и культурного наследия на перешедших под азербайджанский контроль территориях.

Дорогие коллеги,

хочу ее раз подчеркнуть, что Нагорно-Карабахский конфликт - это не территориальный спор, это вопрос прав армян Нагорного Карабаха жить на своей родине в безопасности. Считаем, что в продвижении мирного процесса урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта ключевую роль должно играть сопредседательство Минской группы ОБСЕ. В то же время призываем руководство Азербайджана не торпедировать своей воинственной и максималистской риторикой шаги, направленные к обеспечению стабильности и мира на Южном Кавказе.

Армения привержена установлению мира и благополучия в регионе и неоднократно подтверждала готовность начать переговоры по урегулированию отношений с Азербайджаном. Ради достижения всеобъемлющего мира мы дополнили повестку нашими предложениями и передали ее сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

По вопросу делимитации и безопасности границ есть прогресс – недавно на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в формате совместной работы комиссий по этим вопросам.

Считаем, что практические шаги по открытию, разблокировке дорог, транспортных и экономических коммуникаций в регионе должны осуществляться с соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета стран, через которые они проходят и подчиняться законодательству этого государства.

В заключение своего выступления хочу отметить, что какими бы актуальными не были озвученные Арменией приоритеты развития Организации, результатов можно достичь только благодаря совместным усилиям, направленным на дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности, конструктивное и плодотворное сотрудничество, и динамичное развитие союзнических отношений между государствами-членами Организации.

Благодарю за внимание”.