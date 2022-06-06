Проблема Верхнего Ларса остается очень серьезной, но работы ведутся по разным направлениям: министр

Проблема больших очередей на КПП Верхний Ларс по-прежнему очень серьезная, армянские грузоперевозчики, экспортеры и импортеры несут большие убытки, государство работает с российскими и грузинскими коллегами. Как сообщает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Проблема с Ларсом по-прежнему очень серьезная. И мы продолжаем работать с нашими российскими и грузинскими коллегами, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе, особенно сейчас, когда начинается сельскохозяйственный сезон, и необходимо, чтобы транспортные узлы работали бесперебойно», — сказал Керобян.

Министр напомнил, что 11 июня он встретится со своими российскими коллегами на КПП Верхний Ларс, чтобы на месте понять, как можно ускорить процесс. Российские партнеры уверяют, что таможенные операции выполняются максимально быстро. «Однако мы видим, что проблема принципиально еще не решена. Наши грузоперевозчики, производители, экспортеры и импортеры несут большие потери в связи с этим», - сказал Керобян.

Коснувшись планируемого паромного сообщения, министр отметил, что несколько дней назад состоялась встреча с транспортными компаниями, паромным оператором, согласован порядок работы. На данный момент у нас осталась только одна проблема для запуска работы. «Это разрешение правительства Грузии на использование своих портов. У них есть ряд замечаний. На наш взгляд, они уже полностью решены», - сказал Керобян, отметив, что разрешение грузинской стороны может поступить в ближайшее время.

Согласно плану, регулярное паромное сообщение должно начаться с 15 июня. Министр считает, что это позволит снять с повестки дня вопрос о самых быстропортящихся, самых тяжелых товарах, хотя и пропускная способность парома не такова, чтобы можно было использовать паромное сообщение для всех свежих и скоропортящихся грузов.

Он заверил, что также прорабатываются механизмы быстрого транзита через КПП Верхний Ларс, чтобы армянские грузы, как грузы ЕАЭС, проходили более быстрые процедуры.