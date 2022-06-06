Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-06-22

ЕРЕВАН, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 июня, курс доллара США сократился на 2.53 драмa и составил 437.62 драм. Курс евро сократился на 3.20 драмa и составил 469.39 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 7.19 драм. Курс британского фунта сократился на 3.70 драмa и составил 549.30 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 150.07 драмa и составила 25957.39 драм. Цена серебра сократилась на 1.76 драмa и составила 304.05 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.