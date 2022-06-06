Азиатские индексы - 06-06-22
ТОКИО, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.56% и составил 27915.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.31% и составил 1939.11 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.28% и составил 3236.37 пункта, а HANG SENG вырос на 2.71% и составил 21653.90 пункта.
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