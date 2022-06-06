Вопрос об упрощении визового режима Армения-ЕС всегда находится в двусторонней повестке дня: замминистра

Вопрос об упрощении визового режима Армения-ЕС всегда находится в двусторонней повестке дня. Как сообщает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС отметил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, добавив, что с сентября будут созданы более благоприятные условия для продвижения вопроса.

«Европейская сторона заверила, что Еврокомиссия, похоже, готова, и вопрос находится в компетенции государств-членов. В ряде государств-членов прошли парламентские и президентские выборы, и ставить вопрос в этот период было нецелесообразно», - сказал он.

Председатель Постоянной комиссии НС по вопросам Европейской интеграции Арман Егоян добавил, что в связи с различными миграционными потоками, а также кризисом в Украине, некоторые страны-члены ЕС опасаются, что либерализация визового режима увеличит нелегальную иммиграцию в их страну.

«Несколько стран выразили обеспокоенность в этой связи, а для принятия решения требуется согласие 27 стран. Следует, однако, отметить, что за последние три года количество просителей убежища из Армении в Европейский союз неуклонно сокращается примерно на 30 процентов в год. Думаю, это очень важный аргумент, чтобы убедить наших партнеров в том, что какой бы ни была эта цифра, в случае с Арменией это не будет той цифрой, которая будет вызывать беспокойство», - добавил он.