В МАГАТЭ считают, что КНДР может готовиться к ядерному испытанию
17:05, 6 Июнь 2022
КНДР может готовиться к проведению ядерного испытания на полигоне в Пхунгери. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этого агентства.
"На ядерном полигоне в Пхунгери мы наблюдали за признаками того, что одна из штолен была повторно открыта, возможно, для подготовки к ядерному испытанию", - сказано в распространенном заявлении Гросси.
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