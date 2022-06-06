В МАГАТЭ считают, что КНДР может готовиться к ядерному испытанию

КНДР может готовиться к проведению ядерного испытания на полигоне в Пхунгери. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этого агентства.

"На ядерном полигоне в Пхунгери мы наблюдали за признаками того, что одна из штолен была повторно открыта, возможно, для подготовки к ядерному испытанию", - сказано в распространенном заявлении Гросси.