Россия, Турция и Венесуэла обсудят сотрудничество в сфере платежных систем

Представители центробанков Турции и Венесуэлы в ходе Петербургского международного экономического форума обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем. Как передает Арменпресс, об этом говорится в материалах Росконгресса.

"Представители Центробанков Венесуэлы и Турции вместе с российской стороной обсудят международное сотрудничество в сфере платежных систем", - сказано в пресс-релизе фонда.

В середине мая первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор намерен сосредоточиться на развитии трансграничных платежей. Из-за ситуации вокруг Украины некоторые участники рынка международных платежей приостановили работу на российском рынке. Так поступила, например, американская система денежных переводов Western Union.

Также Скоробогатова отмечала, что Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты "Мир".

Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.