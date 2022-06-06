На заседании Координационного совета по реформам Полиции обсуждена предварительная модель Министерства внутренних дел

Премьер-министр Никол Пашинян провел заседание Координационного совета по реформам Полиции.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, на заседании обсуждалась предварительная модель МВД. Заместитель министра юстиции Арпине Саркисян представила функционально-структурную карту Министерства внутренних дел, коснувшись основных функций, подразделений, графика обсуждения пакета законодательных актов и других сопутствующих вопросов. Было отмечено, что предложенная модель была дополнена на предыдущем заседании Совета взаимоприемлемыми предложениями, представленными заинтересованными ведомствами и гражданским обществом.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных со структурой, функциями, управлением, организацией работы, механизмами социального обеспечения создаваемого МВД.

Премьер-министр отметил, что правительство инициировало эту реформу в целях создания институционально оптимальной структуры и внедрения надежной системы социальных гарантий для работников. Соответственно, она должна иметь рентабельную структуру с четкими, уникальными функциями.

Он поручил чиновникам обсудить поднятые вопросы в межведомственной рабочей группе, выработать предложения по их решению и идеи, продвигаясь согласно графику.

Ара Фиданян представил Стратегию реформы полиции на 2020-2022 гг., план действий на ближайшие 6 месяцев и отчет о работе, проделанной в 2021 г.

Заместитель начальника полиции также доложил о выполнении поручений премьер-министра.

Представленные отчеты были приняты к сведению.