Bloomberg: Запад устал от санкций против РФ и вынужден отступать от новых ограничений

Западные страны ослабли из-за экономических проблем, вызванных собственными санкциями против России, в результате Европа начинает сбавлять обороты в экономическом противостоянии с Москвой. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такая оценка приводится в статье, опубликованной в понедельник на сайте агентства Bloomberg.

По мнению обозревателя Лионеля Лорана, несмотря на то, что Запад провозглашает беспрецедентные рестрикции против РФ, уступки и послабления в санкционной политике также растут - от продолжения трубопроводных поставок энергоносителей в ряд стран ЕС до исключения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из шестого пакета санкций.

В статье приводятся результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov в апреле 2022 года, согласно которым более 30% респондентов в семи странах Европы, включая Италию и Испанию, выступили за развитие торговли и дипломатии с Россией, а не усиление обороны и безопасности. В агентстве полагают, что страны Запада "устали от санкций", а введение новых санкций становится все более затруднительным, в том числе из-за разногласий внутри Евросоюза. Санкции как "финансовое оружие", подчеркивает Лоран, могут приводить к непредсказуемым последствиям.

Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Дискуссия между странами Евросоюза по шестому пакету продолжалась практически месяц.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Запад также объявил о поставках оружия Киеву.