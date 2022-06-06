Минздрав Грузии закупил дорогостоящее лекарство для тяжелобольных пациентов

Минздрав Грузии закупил дорогостоящий препарат для продления и улучшения качества жизни пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальное агентство здоровья.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) или проксимальная спинальная амиотрофия – это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц, их атрофии, и в итоге к обездвиживанию пациента.

Благодаря пополнению государственной программы управления редкими заболеваниями новым компонентом, пациенты смогут получать "Эврисди" совершенно бесплатно. Минздрав выделил на покупку партии этого препарата около 10 миллионов лари (около 3,3 миллиона долларов).

В отличие от аналогов, "Эврисди" можно принимать и дома. Для этого нужно зарегистрироваться в Национальном агентстве здоровья. Выдавать лекарство будут в аптеках после предъявления удостоверения личности пациента.

До сих пор из-за высокой цены "Эврисди" медикаментозное лечение для пациентов с СМА в Грузии было недоступно.