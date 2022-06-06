В Ереване началось заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

6 июня в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна началось заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает «Арменпресс», в заседании совета участвует 128 делегатов стран-членов ОДКБ. В ходе заседания председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, спикер Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин представит деятельность Республики Армения по противодействию вызовам и угрозам безопасности в контексте реализации президентских приоритетов. Член Совета ПА ОДКБ, председатель Национального собрания РА Ален Симонян, в свою очередь, коснется выполнения решений сентябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2021 года и деятельности организации за отчетный период.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась представит меры по совершенствованию правового обеспечения миротворческой деятельности государств-членов ОДКБ. Анатолий Выборный, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по обороне и безопасности, заместитель председателя Департамента по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Российской Федерации, представит задачи развития демократических правовых выборов, избирательных процессов и защиты суверенитета в общественно-политической сфере.

На заседании будут обсуждены стратегия на 2021-2025 годы, финансирование деятельности ПА ОДКБ и ряд других вопросов, связанных с деятельностью структуры.