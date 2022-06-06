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Смертность из-за ковида в мире опустилась до самого низкого значения с весны 2020 года

Смертность из-за ковида в мире опустилась до самого низкого значения с весны 2020 года

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в мае увеличилось примерно на 15,9 млн. Это на треть меньше, чем было в апреле, и соответствует уровню октября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС.

Смертность при этом также упала на треть по сравнению с прошлым месяцем и оказалась на самом низком с начала весны 2020 года уровне. В мае из-за коронавируса в мире умерли около 55 тыс. человек, передает Арменпресс.


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