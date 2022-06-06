Смертность из-за ковида в мире опустилась до самого низкого значения с весны 2020 года
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в мае увеличилось примерно на 15,9 млн. Это на треть меньше, чем было в апреле, и соответствует уровню октября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС.
Смертность при этом также упала на треть по сравнению с прошлым месяцем и оказалась на самом низком с начала весны 2020 года уровне. В мае из-за коронавируса в мире умерли около 55 тыс. человек, передает Арменпресс.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 16:38 Россия, Турция и Венесуэла обсудят сотрудничество в сфере платежных систем
- 16:29 На заседании Координационного совета по реформам Полиции обсуждена предварительная модель Министерства внутренних дел
- 16:26 Bloomberg: Запад устал от санкций против РФ и вынужден отступать от новых ограничений
- 16:20 В прошлом году от Евросоюза получены гранты на около 4 млрд 875 млн драмов
- 16:10 В Армении открылся специализированный салон электромобилей «Тесла»
- 16:01 Международный оперный конкурс «OTTAVIO ZIINO» пройдет в Армении
- 15:55 Минздрав Грузии закупил дорогостоящее лекарство для тяжелобольных пациентов
- 15:26 Президент Арцаха провел рабочее совещание с участием районных администраций
- 15:21 В Ереване началось заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- 15:20 Смертность из-за ковида в мире опустилась до самого низкого значения с весны 2020 года
- 15:15 Министр иностранных дел Армении о работе на международных площадках по вопросу возвращения пленных
- 15:08 На встрече с армянской общиной Мичигана Заре Синанян коснулся отношений Армения-Диаспора
- 14:47 Россия и Египет будут совместно создавать препараты для ядерной медицины
- 14:39 Президент Национальной академии наук Республики Армения избран иностранным членом Российской академии наук
- 14:17 Ален Симонян пригласил председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с официальным визитом в Армению
- 14:15 Число жертв обрушения здания в Иране увеличилось до 41
- 14:08 Разблокируемые дороги будут действовать под суверенитетом стран, через территорию которых они проходят: Мирзоян
- 14:02 Большинство государств ОБСЕ подчеркнули необходимость урегулирования конфликта Карабаха в формате МГ ОБСЕ: Мирзоян
- 13:59 США не готовы ослабить санкции в обмен на экспорт зерна через Черное море
- 13:51 В Казахстане абсолютное большинство граждан, участвовавших в референдуме, высказались за конституционные изменения
- 13:11 Председатель Национального собрания РА принял делегацию Республики Казахстан во главе с председателем Меджлиса
- 13:09 В ФРГ и Австрии предупредили о серьезных последствиях эмбарго на газ из России
- 13:07 Опрос показал, что 52% респондентов из США не одобряют действия Байдена по РФ и Украине
- 12:53 В ЮАР сообщили о намерениях "Газпрома" инвестировать в компании страны
- 12:41 Американец перевозил кокаин в подушках инвалидной электроколяски
16:39, 01.06.2022
1133 просмотров В Ереване проходит конференция, посвященная правам армян Арцаха
20:39, 02.06.2022
1104 просмотров Дружба обязывает еще более углублять взаимодействие с целью противостояния существующим вызовам: Хардалиас
12:42, 01.06.2022
1027 просмотров Первая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации прошла в конструктивной атмосфере: Гнел Саносян
15:40, 04.06.2022
996 просмотров В Раде сообщили о возможности предоставления Берлином подводных лодок Киеву
18:44, 02.06.2022
984 просмотров АБР готов расширить рамки реализуемых с Арменией программ: президент Армении принял вице-президента АБР