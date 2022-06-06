Ереван, Армения (6 июня 2022) – Главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. Впервые он посетил штат Мичиган и провел встречи с организациями и представителями армянской общины Детройта.

Как передает «Арменпресс», в свой первый день визита Заре Синанян принял участие в ежегодном ужине членов Женской Гильдии Армянской церкви Св. Иоанна, где встретился с 70 женщинами-лидерами общины и ознакомился с их работой. Главный уполномоченный отметил важность вдохновляющей деятельности женщин в общине и их вклада в сохранение армянской идентичности.

Затем он посетил усадьбу Манукянов (Manoogian Manor), которая является домом престарелых для армян и представителей других национальностей. Он был открыт в 1949 году благодаря большой поддержке 13 армянских женщин, всей общины и господина Алека Манукяна и его жены. Заре Синанян познакомился с одной из старейших жительниц усадьбы, 100-летней Маргарет, которая рассказала о своих путешествиях в Армению.

Позже главный уполномоченный в библиотеке Эдварда и Хелен Мартикянов дал интервью представителям газеты "Armenian Mirror-Spectator" Эдмону Азатяну и Гарри Кезеляну. Были затронуты вопросы отношения “Армения-Диаспора” и деятельность Офиса.

Главный уполномоченный в том числе посетил Армянскую апостольскую церковь Св. Иоанна и прилегающий комплекс в Саутфилде, штат Мичиган, который является опорой армянской общины Большого Детройта.

Преподобный отец Арен Джебеджян и иерей Армаш Багдасарян познакомили главного уполномоченного с историей и деятельностью церкви. В церковном комплексе, известном своим большим золотым куполом, располагаются приходской совет, Женская гильдия, хор им. Комитаса, воскресная школа церкви, молодежная организация Армянской церкви Америки (ACYOA), младший и старший филиалы Детройта, Мужской союз и Лицей армянского наследия и культуры. На территории церкви находятся также дома комплекса, здание армяно-американских ветеранов, посвященное ветеранам Второй мировой войны и Корейской войны, а также музей им. Алека и Мари Манукянов, библиотека Эдварда и Хелен Мартикянов и книжный магазин “Perish”.

Заре Синанян также посетил музей им. Алека и Мари Манукянов, который является крупнейшим в Северной Америке музеем армянского искусства, артефактов и культуры. Восемь галерей музея демонстрируют уникальный взгляд на прошлое и настоящее Армении, картины, священные сосуды и облачения, ковры, предметы домашнего обихода и личные вещи, старопечатные книги, рукописи, текстиль и древние предметы.

Следующий визит главного уполномоченного был в школу AGBU Алека и Мари Манукянов (Alex & Marie Manoogian School). Это бесплатная мультикультурная школа, расположенная в Саутфилде, штат Мичиган. В ней есть возможность учиться от дошкольного до 12 класса, изучая армянский язык во всех классах. Программы средней и старшей школы были оценены U.S. World & News Report как высокоэффективные чартерные школы, ориентированные на STEAM, и школы для подготовки к колледжу.

Во время экскурсии директор средней школы, профессор Осеп Торосян показал недавнее расширение программы STEAM, которая вскоре будет иметь полностью функционирующую мастерскую робототехники. Заре Синанян также поговорил с учениками 12 класса в их армянском классе и познакомил их с работой нашего Офиса и возможности для молодежи в Армении.

Главный уполномоченный Заре Синанян в штате Мичиган встретился с руководителями различных армянских организаций, церковных и иных структур, действующих на территориях церквей, образовательных и культурных союзов Большого Детройта. В ходе встречи главный уполномоченный представил программы Офиса, подчеркнув важность профессиональной репатриации и необходимость высококвалифицированных сотрудников в государственной системе.

Заре Синанян затронул также вопросы взаимодействия Армения-Диаспора и работы Офиса по созданию и углублению здоровых отношений с диаспорой. Встреча продолжилась в формате вопросов и ответов. Преподобный отец Арен Джебеджян поблагодарил главного уполномоченного за его визит и встречи, подчеркнув важность работы с общиной на местном уровне.

Об Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры РА

Офис главного комиссара по делам диаспоры РА был основан 2019 году. Он несет ответственность за разработку стратегий и политики развития и реализации отношений Армения-Диаспора. Он разрабатывает и реализует стратегию этого партнерства и проводимую политику, поддерживает активацию процесса репатриации и интеграции, изучает, собирает и картографирует потенциал диаспоры, разрабатывает программы для вовлечения его в жизнь Армении. Офис состоит из разнопрофильной команды, некоторые члены которой, являются представителями различных армянских общин диаспоры по всему миру.

Чтобы узнать больше о деятельности Офиса и его программах, посетите сайт: http://diaspora.gov.am/ru, следуйте за нами в социальных сетях: @DiasporaGovAm или напишите на наш эл. адрес: [email protected].