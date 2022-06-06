Россия и Египет будут совместно создавать препараты для ядерной медицины

АО "Русатом Хэлскеа" (дивизион госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения) и ведущая египетская фармацевтическая компания Pharco Pharmaceuticals подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную разработку, производство и вывод на рынок радиофармацевтических препаратов, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Документ подписан в рамках первой панафриканской выставки и конференции Africa Health ExCon 2022, посвященной рынку здравоохранения и фармакологии.

"Меморандум закрепил намерения сторон в отношении дальнейшего развития сотрудничества и реализации совместных проектов", - отмечается в сообщении.

В частности, стороны договорились о развитии сотрудничества по проектам совместной разработки и производства радиофармацевтических препаратов, проведения доклинических, клинических исследований, регистрации и вывода разработанных продуктов на рынок Египта, стран Евразийского экономического союза и других стран.