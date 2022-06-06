Президент Национальной академии наук Республики Армения избран иностранным членом Российской академии наук

На общем собрании Российской академии наук (РАН) президент Национальной академии наук (НАН) Республики Армения академик Ашот Сагиян был избран иностранным членом Российской академии наук в области биохимии и органической химии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Национальная академия наук РА, отметив, что в общей сложности новыми членами Совета стали 48 ученых из США, Китая, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Польши, Италии, Испании, Армении, Сингапура, Монголии, Австралии, Индии, Азербайджана, Абхазии, Германии, Сербии, Великобритании, Кыргызстана, Австрии, Франции, Казахстана, Швейцарии и Канады.

Отмечается, что Ашот Сагиян активно сотрудничает с российскими учеными. Имеет более 50 общих с сотрудниками Института элементной органики имени Несмеянова РАН научных статей, участвовал в 7 совместных международных научных грантовых программах.

Сфера научной деятельности Ашота Сагияна - асимметричный биомиметический синтез небелковых аминокислот, выделение аминокислот из культуральных жидкостей бактериального синтеза и очистка. Ашот Сагиян является автором около 350 научных статей, 2 учебников и 2 монографий. Он - научный руководитель 18 кандидатских и 3 докторских диссертаций.

В 2001 году Ашот Сагиян вместе со своими российскими коллегами был удостоен премии Декарта ЕС. В 2002 году был награжден Государственным орденом Дружбы Китайской Народной Республики. В 2004 и в 2011 гг. награжден премией Президента РА, в 2009 г. - Памятной медалью Премьер-министра РА. В 2014 году ему присвоено звание заслуженного деятеля науки. В 2015 году он был удостоен Государственной премии РА.

В настоящее время НАН РА и РАН активно сотрудничают в рамках различных научных программ. Делегации армянских и российских ученых совершают взаимные визиты в научно-исследовательские организации, знакомятся с ведущими учеными, реализовывают научные программы и совместные исследования.

5 ноября 2021 года президент Российской Академии наук академик Александр Сергеев и президент Национальной академии наук Республики Армения академик Ашот Сагиян подписали дорожную карту по реализации положений Соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Оно предусматривает продолжение совместных исследований и сотрудничества между Арменией и Россией по актуальным, приоритетным направлениям, включая физику, математику, информатику, нанотехнологии, биологические науки, биотехнологию, химию, материаловедение, исторические, медицинские, сельскохозяйственные исследования, энергетику, механика, всего - 54 совместных исследований.