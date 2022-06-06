Ален Симонян пригласил председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с официальным визитом в Армению

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным, находящуюся в Армении в рамках заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ. После приватной беседы они провели встречу в расширенном составе.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией и 25-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Обе стороны отметили необходимость проведения мероприятий на уровне, соответствующем союзническому характеру армяно-российских отношений.

Обменялись мнениями об армяно-российском межгосударственном, союзническом сотрудничестве за последние годы. Особый акцент был сделан на сотрудничестве в военно-политической и военно-технической сферах, на последовательном совершенствовании широкой договорно-правовой базы, успешном партнерстве в торгово-экономической, межрегиональной и гуманитарной сферах.

Двусторонний парламентский формат был признан очень важной составляющей стратегических отношений, способствующей активной и конструктивной совместной работе.

Председатель НС РА напомнил своему коллеге, что армянская сторона намерена опубликовать сборник документов: «Междупарламентское сотрудничество Армения-Россия. 1992-2021 гг. ».

По мнению Вячеслава Володина, межпарламентский формат является лучшей площадкой для совместного законодательного регулирования по ряду направлений, в том числе и по борьбе с терроризмом. Спикер Государственной Думы РФ выразил удовлетворение тем, что после эпидемии у них появилась возможность встречаться в традиционном формате и обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес.

Обе стороны выразили удовлетворение уровнем армяно-российского сотрудничества в Межпарламентских ассамблеях СНГ, Парламентских ассамблеях ОДКБ и на других международных площадках.

Была отмечена практика проведения регулярных совместных заседаний профильных постоянных комиссий Национального собрания РА и Государственной Думы Федерального Собрания и постоянных комиссий Совета Федерации.

Коллеги обсудили и некоторые детали сегодняшнего заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ, выразив надежду, что заседание Парламентской Ассамблеи внесет свою лепту и придаст новый импульс перспективам расширения сотрудничества в рамках Парламентской Ассамблеи.

В завершение встречи Ален Симонян отметил, что ждет Вячеслава Володина в Армении с официальным визитом.