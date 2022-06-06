Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь 2022

В Казахстане абсолютное большинство граждан, участвовавших в референдуме, высказались за конституционные изменения

В Казахстане абсолютное большинство граждан, участвовавших в референдуме, высказались за конституционные изменения

В Казахстане 77,18% граждан, принявших участие в референдуме по конституционным поправкам, проголосовали за предложенные изменения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

5 июня в Казахстане прошел референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Изменения направлены на сокращение полномочий президента, усиление других ветвей власти, повышение роли граждан в управлении государством.

Предлагаемые изменения ликвидируют «суперпрезидентскую» систему правления в Казахстане, страна перейдет к президентской системе правления с сильным парламентом и подотчетным правительством. Поправки также запрещают назначать на высокие государственные должности родственников президента. Глава государства не сможет быть членом какой-либо партии во время своего правления.

Обновленная Конституция отменит статус и привилегии, предоставленные первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.


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