В Казахстане абсолютное большинство граждан, участвовавших в референдуме, высказались за конституционные изменения

В Казахстане 77,18% граждан, принявших участие в референдуме по конституционным поправкам, проголосовали за предложенные изменения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

5 июня в Казахстане прошел референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Изменения направлены на сокращение полномочий президента, усиление других ветвей власти, повышение роли граждан в управлении государством.

Предлагаемые изменения ликвидируют «суперпрезидентскую» систему правления в Казахстане, страна перейдет к президентской системе правления с сильным парламентом и подотчетным правительством. Поправки также запрещают назначать на высокие государственные должности родственников президента. Глава государства не сможет быть членом какой-либо партии во время своего правления.

Обновленная Конституция отменит статус и привилегии, предоставленные первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.