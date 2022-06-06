Председатель Национального собрания РА принял делегацию Республики Казахстан во главе с председателем Меджлиса

6 июня председатель Национального собрания РА принял делегацию во главе с председателем Меджлиса Республики Казахстан Ерланом Кошановым, прибывшую в Армению в рамках заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, приветствуя своего коллегу, Ален Симонян поблагодарил его за визит в Армению в ответственные для Республики Казахстан дни.

«Вчера был день референдума по конституционным реформам в Вашей стране, и приезд в Ереван после этого важного события очень значим», - сказал глава Парламента РА.

Касаясь вопросов безопасности региона, председатель НС РА отметил, что Армения привержена повестке мира и стабильности. Он подчеркнул, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта продолжает оставаться жизненно важным для Армении, и это вовсе не территориальный спор, как это представляется бакинским руководством, а вопрос прав местного армянского населения. Ален Симонян попросил своего казахстанского коллегу внести свой вклад в решение гуманитарных и мирных вопросов, связанных с Нагорным Карабахом.

Стороны положительно оценили уровень армяно-казахстанских многосторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимопонимании. Они подчеркнули особую роль законодательных органов Армении и Казахстана, учитывая, что армяно-казахстанские политические отношения продолжают развиваться нарастающими темпами. Обе стороны отметили сотрудничество на международной арене и активное участие в международных организациях.

Выразив признательность за прием, председатель Меджлиса РК отметил, что в годы Советского Союза он служил в Армении, добавив, что вернулся в родные края, он знает здесь все и никогда не забудет гору Арарат. Ерлан Кошанов рассказал о референдуме по конституционным изменениям в Казахстане, отметив, что это шаг к демократии. Он поблагодарил за наблюдательную миссию, направленную Арменией на конституционный референдум. Председатель Меджлиса выразил удовлетворение тем, что его первым межгосударственным визитом после избрания стал визит в Армению.

Он подчеркнул, что участие Армении и Казахстана в евразийском интеграционном процессе открывает новые возможности для торгово-экономического сотрудничества, отметив, что сегодняшние показатели не отражают реальных возможностей, тем более что и в Армении, и в Казахстане есть перспективные взаимовыгодные проекты. Они могут быть реализованы в общих интересах.

Ерлан Кошанов пригласил Алена Симоняна посетить Казахстан с официальным визитом.

Стороны говорили о необходимости достижения содержательных договоренностей, которые будут рассмотрены после сегодняшнего заседания ПА ОДКБ.

В завершение встречи председатель НС Ален Симонян и казахстанские делегаты осмотрели помещение НС и посетили зал заседаний.