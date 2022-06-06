В ФРГ и Австрии предупредили о серьезных последствиях эмбарго на газ из России

Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности выступили против немедленного введения эмбарго на поставки газа из России, предупредив, что такой шаг будет иметь далеко идущие негативные последствия для компаний и рабочих мест в ФРГ и Австрии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении руководителей ассоциации и федерации Райнера Дульгера и Георга Книлля.

По их мнению, введение эмбарго на импорт российского газа приведет к производственным потерям, остановке производства и дальнейшей деиндустриализации в Германии и Австрии. "Это также повлияет на занятость и на нашу финансовую способность выполнять международные обязательства", - приводит слова Дульгера и Книлля агентство DPA.

"Германия и Австрия хотят оставаться сильными партнерами в международном сообществе. Для этого нам нужна мощная экономика и стабильные рынки труда", - подчеркнули главы объединений. Они, однако, в целом поддерживают санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине.

Согласно прогнозу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, полная независимость республики от газа из РФ будет достигнута к лету 2024 года. Поставки российских угля и нефти предполагается заменить в этом году.

Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов. Дискуссия между странами Евросоюза по шестому пакету продолжалась практически месяц. Что касается введения эмбарго на поставки газа из РФ, то, как заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, ЕС в настоящий момент не рассматривает вероятности эмбарго на российский газ.