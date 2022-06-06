Опрос показал, что 52% респондентов из США не одобряют действия Байдена по РФ и Украине

Многие американцы недовольны действиями президента США Джо Байдена, касающимися России и Украины, а также мерами, принимаемыми им в сфере экономики. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного службой Ipsos и телекомпанией ABC.

Участникам исследования был задан вопрос о том, как они относятся к действиям американского лидера по "ситуации с Россией и Украиной". 46% респондентов заявили, что одобряют выбранный Байденом курс, 52% придерживаются противоположного мнения.

Политику Байдена в сфере "экономического восстановления" позитивно оценили 37% участников опроса, негативно - 61%. Положительную оценку усилиям американского лидера по снижению инфляции дали 28% респондентов, отрицательную - 71%. Лишь 27% участников исследования довольны мерами главы администрации США, направленными на снижение стоимости бензина, противоположного мнения придерживаются 72%.

Респондентам также был задан вопрос о том, какая тема будет играть для них самую большую роль с точки зрения голосования на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс США. Для 21% из них наиболее важным вопросом будет инфляция. Далее идут экономика (19%), инциденты со стрельбой в общественных местах (17%), законы, касающиеся абортов (12%), стоимость бензина (8%) и другие темы. Лишь около 1% опрошенных заявили, что для них наибольшее значение будет иметь "ситуация с Россией и Украиной".

Опрос Ipsos и ABC был проведен среди примерно 540 совершеннолетних американцев по всей стране в период с 3 по 4 июня. Вопросы им задавали по интернету.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели в отношении РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.