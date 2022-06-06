"Газпром" ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций, причём проект с южноафриканской Sasol находится в стадии согласования, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.

"Он еще в процессе согласования, пока не было финальной стадии переговоров", - сказал посол, отвечая на вопрос о состоянии совместного проекта "Газпрома" и Sasol.

"Газпром" заинтересован в проектах в сфере нефти и газа в ЮАР, возможностей для инвестиций. "Газпром" ведет переговоры с южноафриканскими компаниями, которые развивают эти проекты, хочет стать партнером с ними", - отметил дипломат.

Он добавил, что такие же переговоры ведёт с южноафриканскими компаниями "Русгидро".

"Ведутся переговоры. Но все обсуждения 24 февраля приостановились… с обеих сторон – российской и со стороны ЮАР", - сказал посол.