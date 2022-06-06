Состоялось первое заседание Совета по экономической политике при премьер-министре

Премьер-министр РА Никол Пашинян по видеосвязи провел первое заседание Совета по экономической политике при премьер-министре РА.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, в заседании участвовали председатель Попечительского совета Центра экономических перспектив Артур Джавадян, член Коллегии Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленности Артак Камалян, председатель общественной организации «Армянский экономический союз» Гурген Асланян, профессор Иерусалимского Еврейского университета Евгений Кандель, член Центра экономических исследований Европы Заре Асатрян, профессор Корнельского университета США Левон Барсегян, профессор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессор Барселонской экономической школы Владимир Асрян, декан экономического факультета Московского государственного университета Александр Аузан.

Премьер-министр в своем выступлении, в частности, отметил:

«Уважаемые члены Экономического совета и участники!

Рад принимать первое заседание совета.

Хотел бы поблагодарить членов Совета за содействие правительству Армении посредством принятия приглашения и предоставления объективных экономических консультаций по формированию экономической политики в то время, когда мировая экономика проходит через трансформационные волнения, возникшие как следствие пандемии, через все ускоряющиеся темпы цифровой трансформации, изменения климата и геополитической напряженности. Некоторые проблемы, такие как рост инфляции и разрыв цепочек поставок, особенно сложны для малых стран. И Армения - не исключение.

Мы наблюдали высокие темпы экономического роста в первом квартале 2022 года, но мы понимаем, что более долгосрочное устойчивое экономическое развитие во многом будет зависеть от гибкости и эффективности наших сегодняшних реформ и проектов.

Я уверен, что Экономический совет станет институтом, который будет помогать, поддерживать и направлять экономические реформы в Армении, и я намерен поддерживать деятельность Совета посредством открытого, прозрачного и конструктивного диалога.

Желаю всем участникам успешных и продуктивных обсуждений».

Затем были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности совета. Участники встречи выразили уверенность, что обсуждения, которые пройдут в рамках совета, будут способствовать формированию шагов, идей и предложений по преодолению существующих вызовов в сфере экономики и поиску эффективных решений.

Следующее заседание совета планируется провести в июле в Армении.