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В Стамбуле произошел вооруженный конфликт между иностранцами, сообщили СМИ

В Стамбуле произошел вооруженный конфликт между иностранцами, сообщили СМИ

Вооруженный конфликт произошел между двумя группами иностранцев в турецком Стамбуле, есть раненые, как передает Арменпресс, об этом  сообщил телеканал A Haber.

"В ходе вооруженного конфликта между двумя группами иностранных граждан в стамбульском Эсеньюрте пострадали три человека, один из них тяжело. Начато расследование инцидента", — передал телеканал.

После получения уведомления на место происшествия были отправлены многочисленные бригады полиции и скорой медицинской помощи.

"Трое пострадавших были госпитализированы после оказания первой медицинской помощи", — сообщил телеканал.


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