В Армении за последнюю неделю подтверждено 43 случая заболевания COVID-19
12:23, 6 Июнь 2022
В Армении с 30 мая по 5 июня подтверждено 43 случая заболевания COVID-19.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 423 006, из которых 412 621 - выздоровевшие, 8 625 - летальные исходы.
За последнюю неделю вылечились 15 заболевших, летальных исходов не зарегистрировано.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 76 пациентов.
В течение последней недели проведено 10 329 тестов.
Всего проведено 3 109 931 тестирование.
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