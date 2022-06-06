В Армении за последнюю неделю подтверждено 43 случая заболевания COVID-19

В Армении с 30 мая по 5 июня подтверждено 43 случая заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 423 006, из которых 412 621 - выздоровевшие, 8 625 - летальные исходы.

За последнюю неделю вылечились 15 заболевших, летальных исходов не зарегистрировано.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 76 пациентов.

В течение последней недели проведено 10 329 тестов.

Всего проведено 3 109 931 тестирование.