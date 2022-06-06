В Париже состоится встреча Ваграма Думаняна с заместителем гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян и заместитель министра Ара Хзмалян 6 июня с официальным визитом выехали в Париж для участия в мероприятии, посвященном 30-летию членства Республики Армения в ЮНЕСКО.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, 7 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках юбилейного мероприятия состоится праздничный концерт. В программе концерта выступят известные французские исполнители армянского происхождения Патрик Фиори, Андре Манукян, а также артисты из Армении Артур Григорян, Армен Пучинян, Ани Меликян.

На церемонии выступят официальные лица с армянской стороны и руководства ЮНЕСКО.

В ходе официального визита состоится встреча министра Ваграма Думаняна и заместителя министра Ара Хзмаляна с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

Проведение мероприятия по случаю 30-летия членства Армении в ЮНЕСКО направлено на популяризацию армянской культуры и развитие армяно-французских культурных связей.