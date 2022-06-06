Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач

Американский музыкант Алек Джон Сач, известный как бас-гитарист рок-группы Bon Jovi, умер на 71-м году жизни, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении музыкальной группы.

"Наши сердца разбиты известием о смерти нашего дорогого друга Алека Джона Сача", — отмечается в сообщении, размещенном в Twitter группы Bon Jovi.

"Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью создания группы", — говорится в заявлении.

on Jovi — американская рок-группа из Нью-Джерси, созданная в 1983 году. В 2006 году группа были включена в Зал музыкальной славы Великобритании, а в 2018 году в американский Зал славы рок-н-ролла.