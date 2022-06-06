Bloomberg: США решили не приглашать на Саммит Америк власти Венесуэлы, Кубы и Никарагуа

Администрация США "приняла окончательное решение" не приглашать на открывающийся в понедельник Саммит Америк в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) представителей властей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

По словам его источников, американские должностные лица обсуждали данный вопрос в течение нескольких недель с представителями других государств, участвующих в саммите. Американская сторона остановились на этом варианте, несмотря на то, что от посещения саммита в свете развития событий может отказаться президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также ряд других лидеров.

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. В конце апреля помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил журналистам, что представители правительств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, скорее всего, не будут приглашены на встречу.