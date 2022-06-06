Сборная Армении по тяжелой атлетике заняла третье место по количеству медалей на чемпионате Европы

Сборная Армении по тяжелой атлетике заняла третье место в командном зачете чемпионата Европы.

Как сообщает «Арменпресс», сборная Армении заняла третье место, 7 медалей, в неофициальном подсчете медалей чемпионата Европы, завершившегося в столице Албании Тиране. На первом месте Болгария (8 медалей), на втором месте Украина (7 медалей). Команда Украины тоже попала на второе место, так как украинские спортсмены завоевали больше золотых медалей.

Сборная Армении по тяжелой атлетике участвовала в чемпионате Европы в составе 10 спортсменов. Рафаэль Арутюнян (81 кг) и Давид Ованнисян (96 кг) стали чемпионами Европы. Ара Аганян (96 кг), Самвел Гаспарян (102 кг) и Вараздат Лалаян (109+ кг) завоевали титул вице-чемпионов Старого континента. Гор Минасян (109+ кг) и Арсен Мартиросян (109 кг) заслужили бронзовые медали. Андраник Карапетян завоевал малую серебряную медаль.

Женской команде не удалось заслужить медали.