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В Армении полную вакцинацию от Армении полную вакцинацию 1 млн 8 404 человек

В Армении полную вакцинацию от Армении полную вакцинацию 1 млн 8 404 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 8 404 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения РА.

Первым компонентом привито 127 040 человек.

Бустерный компонент получили 55 855 человек.


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