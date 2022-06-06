В Армении полную вакцинацию от Армении полную вакцинацию 1 млн 8 404 человек
В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 8 404 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения РА.
Первым компонентом привито 127 040 человек.
Бустерный компонент получили 55 855 человек.
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