В Ереване пройдет заседание Комитета Совета безопасности ОДКБ

17 июня в Ереване состоится очередное заседание Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности во главе с секретарем Совета безопасности Республики Армения, председателем Комитета секретарей Совбеза ОДКБ Арменом Григоряном.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, в ходе заседания Комитета секретарей СБ в узком и расширенном составе будут обсуждены мероприятия, направленные на нейтрализацию ситуации в зоне ответственности ОДКБ, вызовов и угроз безопасности, стоящих перед странами-членами ОДКБ, также и другие вопросы.

В конце заседания председатель Комитета секретарей СБ ОДКБ и генсек ОДКБ выступят с заявлением.