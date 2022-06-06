Yonhap: США и Южная Корея провели тестовые пуски восьми ракет

США и Южная Корея осуществили тестовые ракетные пуски в ответ на испытания КНДР. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Республики Корея.

По их информации, с 4:45 по 4:55 по местному времени (с 22:45 по 22:55 воскресенья мск) "по различным целям" были пущены восемь ракет.

"Совместный запуск США и Южной Кореей ракет класса "земля-земля" продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций", - заявили в комитете начальников штабов.

По информации южнокорейских военных, в воскресенье КНДР произвела запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря в период с 09:08 по 09:43 по местному времени (с 03:08 по 03:43 мск). Комитет начальников штабов указывает на несколько стартовых точек, в том числе местность у аэропорта Сунан в Пхеньяне, окрестности города Кэчхон в провинции Пхёнан-Намдо, уезд Тончхан в провинции Пхёнан-Пукто, Хамхын в провинции Хамгён-Намдо.

Согласно информации комитета, ракеты пролетели от 110 до 670 км, их высота составила от 25 до 90 км.