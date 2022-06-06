Международная школа «Матена» запустила программу профессионального развития служащих общинных администраций

Международная школа профессионального развития «Матена» в Дилижане запустила новую программу профессионального развития служащих общинных администраций «Эффективное управление общинами в Армении».

Как сообщает «Арменпресс», в проекте участвуют более двух десятков чиновников - лидеров общин, членов Совета старейшин, административных служащих из 15 общин Армении.

Рубен Варданян, соучредитель Международной школы профессионального развития «Матена Лидерство» и партнер-учредитель Международной школы UWC Dilijan и Школы управления «Сколково», отметил, что после укрупнения общин в Армении новоизбранные лидеры и чиновники общин столкнулись с серьезными проблемами, как управлять крупными подразделениями, где необходимы более серьезные навыки управления.

«В этом плане мы вновь попытались, сочетая лучший международный опыт и экспертный потенциал Армении, дать такие знания, посредством которых руководители общин смогут внести реальные изменения в свои общины. Ведь у нас в общинах серьезная эмиграция, мы с лидерами общин в ходе этих курсов должны попытаться понять, что нужно сделать, чтобы люди оставались в общинах, продолжали работать и развивать свои общины», - подчеркнул Рубен Варданян.

Рубен Айрапетян, соучредитель и директор «Матены», подчеркнул, что в любой школе государственного управления в мире очень сложно найти программу обучения для общественных лидеров такого уровня. «Возможно, что участники программы будут учиться не только слушая, но и действуя, потому что в конце программы они представят проекты по более эффективному управлению своей общиной на основе полученных знаний и навыков. Лучшех из них софинансирует «Матена», - сказал Рубен Айрапетян.

По словам эксперта проекта, профессора Андрея Шаронова, в ходе трехдневного обучения первого модуля участники получат комплексные знания о современном муниципальном управлении, роли лидера сообщества, умении вести команду в сложных условиях и ситуациях.

«Участников познакомят с методами принятия стратегических решений в команде, ключевыми факторами успеха, эффективным построением команды, управлением, особенностями внешней и внутренней коммуникации и другими важными навыками», - представил он.

Следующие два модуля пройдут в июле и в августе, соответственно в Ереване и в Москве в Школе управления «Сколково».

Армине Ованнисян, член Общественного совета Дилижана и лидер фракции «Страна для жизни», которая принимает участие в тренинге, сказала, что это уникальная возможность для развития навыков управления, лидерства и управления ресурсами, который она использует в деля развития своей общины.

«Основные вопросы, которые приоритетны для меня - это социальные вопросы. В результате прохождения этих курсов я ожидаю получить навыки принятия решений в кризисных ситуациях, которые позволят мне работать более эффективно посредством командной работы и решать проблемы общины. Я считаю, что основа стабильности страны – это образованные граждане, которые развивают общины, а развитое сообщество - это развитое государство. Поэтому всем нам необходимо учиться ежедневно. И это хорошая возможность приобрести партнеров, поделиться своим лучшим опытом», - сказала Армине Ованнисян.

«Матена» - международная школа, действующая в Армении, миссия которой - способствовать развитию профессиональных навыков и лидерских качеств путем накопления знаний, распространения лучших мировых практик, для тех, кто постоянно стремится к совершенству и превосходству в своих профессиональных областях. Инициаторами и основателями «Матены» являются Рубен Варданян, партнер-учредитель Международной школы UWC Dilijan, Школы управления «Сколково», и профессор Рубен Айрапетян, доктор экономических наук.