Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению ВОЗ, с 13 мая по 2 июня организация получила сведения о "780 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян из 27 государств-членов в четырех регионах ВОЗ".

"Это представляет собой увеличение на 523 лабораторно подтвержденных случая (+203%) с момента сообщения о вспышке заболевания от 29 мая, когда было зарегистрировано в общей сложности 257 случаев", - сообщили в организации.

Отмечается, что, по данным на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян, однако продолжают поступать сообщения о летальных исходах из эндемичных стран.

Как подчеркнули в ВОЗ, сейчас риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный.

Организация сообщила о разработке руководства для поддержки государств-членов ВОЗ в сфере эпиднадзора, лабораторной диагностики и тестирования, в расследовании случаев оспы обезьян и отслеживании контактов, а также вакцинации и иммунизации.