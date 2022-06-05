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Пожарные потушили пожар в одной из шашлычных в Степанакерте

Пожарные потушили пожар в одной из шашлычных в Степанакерте

В службу  911 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха и Центр оперативного управления дорожной полиции около 5 июня в 00:07 часов  поступило сообщение о пожаре на крыше шашлычной на улице Иваняна в Степанакерте.

Как передает Арменпресс, об этом ГСЧС сообщила на своей странице в Facebook.

 «Сразу после поступления сигнала тревоги на место происшествия выехал пожарный расчет пожарно-спасательной части и оперативная группа специального отряда быстрого реагирования для проведения работ по тушению пожара и оказания соответствующей помощи населению возглавляемая директором службы полковником Мехаком Арзуманяном».

Пожар был купирован в 00:22 часов, потушен в 00:36. 

"Деревянная конструкция кровли рядом с мангалом частично обгорела, жестяной слой прокопчен", - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, проверку проводит Государственная инспекция пожарной и технической безопасности.

 


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