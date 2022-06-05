Араик Арутюнян принял участие в открытии TUMO Box в городе Аскеран

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 5 июня в городе Аскеран принял участие в торжественной церемонии открытия TUMO Box, установленной благодаря благотворителям, присоединившимся к инициативе расширения образовательной программы TUMO-Армения.

Об этом Арменпресс сообщили из аппарата Президента Республики Арцах.

«Благодаря программе в этом году такие боксы были установлены в городах Мартакерт и Мартуни. Центры креативных технологий TUMO, открытые в трех областных центрах, рассчитаны примерно на тысячу учащихся. «Будет предоставлен бюджетный транспорт, чтобы студенты из населенных пунктов, прилегающих к областным центрам, имели возможность учиться в этих центрах», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, президент высоко оценил роль программы в развитии современного образования и обучения детей, отметив, что правительство Арцаха заинтересовано в установке TUMO Boxes в других крупных населенных пунктах Арцаха.

Отмечается, что присутствовавшая на мероприятии генеральный директор программы TUMO Мари Лу Папазян поблагодарила власти Арцаха за эффективное сотрудничество, заверив, что созданы все предпосылки для эффективной работы и расширения программы.