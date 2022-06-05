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Правительство Арцаха поддержит восстановление Акопаванка. Президент Арутюнян посетил монастырский комплекс

Правительство Арцаха поддержит восстановление Акопаванка. Президент Арутюнян посетил монастырский комплекс

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 5 июня - в День сошествия Святого Духа, посетил монастырский комплекс Акопаванк и принял участие в Святой Литургии, отслуженной предводителем Арцахской епархии епископом Вртанесом Абрамяном.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, глава государства отметил важность программы восстановления монастырского комплекса, отметив также, что уже дано поручение о предоставлении необходимых государственных средств для этой цели.


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