Три человека госпитализированы после столкновения трех автомобилей в Степанакерте

В службу 911 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха и Центр оперативного управления дорожной полиции около 21։50 часов 4-го июня поступило сообщение, что на участке дороги по адресу ул. Аракеляна 12 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Арменпресс, ГСЧС на своей странице в Facebook сообщила, что для оказания помощи сразу на место происшествия выехала дежурная оперативная группа специального подразделения быстрого реагирования, сотрудники полиции, а также группа дежурных врачей скорой медицинской помощи.

"Выяснилось, что около 21:45 часов 18-летний житель города Степанакерта г. Е.Н. на автомобиле Mercedes-Benz E 350, столкнулся с Mercedes-Benz С 180 жителя города Мартуни, 28-летнего М.А., и Opel Zafira 50-летнего жителя столицы В. А., в результате чего трое получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Спасатели обесточили автомобили и перекрыли вентили газовых баллонов.

Пострадавшие граждане выписались из больницы после соответствующего медицинского осмотра.