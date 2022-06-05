"Дни вина в Ереване": наслаждайтесь армянским вином вместе с банком ACBA и VISA

Легкое головокружение, приятный шум и музыка, создающая настроение: в Ереване Дни вина. Ежегодный фестиваль собрал на трех центральных улицах сотни местных жителей и туристов. Армянское виноделие и местные эндемичные сорта впечатляют гостей со всего мира.

Как сообщили Арменпресс в ACBA Bank, центральный павильон «Дней вина в Ереване» принадлежит ACBA Bank, который второй год подряд является генеральным спонсором фестиваля. Развитие виноградарства, виноделия и туризма в Армении является стратегическим для банка. В этом году партнером фестиваля с банком также является международная платежная система VISA.

Три раза в день во время фестиваля местные и международные сомелье проводят семинары на трех языках.

«Здесь собрались наши партнеры и виноделы, многие из которых являются нашими клиентами, со многими мы начали работать с нуля. Интересное слияние: наши партнеры, виноделие и туризм встретились в одном месте, и у них открылся большой потенциал, поскольку их бренд становится известным виноделам как в стране, так и за рубежом», - сказал начальник отдела управления малого и среднего бизнеса ACBA Bank Сурен Ованнисян.

«В Армении вина высокого качества, Армения заслуживает быть туристическим направлением для любителей вина со всего мира. Необходимо привлечь в Армению десятки тысяч туристов, организовав фестиваль. Мы гордимся этим сотрудничеством. Будучи небольшой компанией, которая организует фестивали такого масштаба, мы могли иметь такую компанию, как ACBA, стать партнером и провести это мероприятие вместе. Мы рады, что ACBA представил Visa как партнера», — сказала Мэри Бадалян, соучредитель и директор компании EventTura.

Целью «Дней вина в Ереване» является представление работ армянских виноделов, продвижение экспорта, презентация всей палитры местных вин на международной арене.

Банк контролируется Центральным банком Армении.