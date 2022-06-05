В Армении температура воздуха повысится еще на 1-2 градуса

На территории Армении 5-10 июня, после полудня - в отдельных районах, ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах ожидается также град.

Об этом сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, ссылаясь на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

"Ветер юго-западный - 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м / с.

5 июня температура воздуха повысится на 1-2 градуса", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в Ереване 5-7 июня, 10 июня ожидается погода без осадков. В вечерние часы 8-9 июня в отдельных частях города возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы возможно усиление ветра до 15-18 м/с.