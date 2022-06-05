Сделаем все возможное, чтобы Армения стала одной из развитых стран в сфере окружающей среды. Симидян - к Дню окружающей

Мы сделаем все возможное, чтобы в сфере окружающей среды Армения была причислена к развитым странам.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр окружающей среды Армении Акоп Симидян в послании на своей странице в Facebook, поздравив со Всемирным днем охраныокружающей среды.

В своем послании Акоп Симидян отметил:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды.

«Только одна планета Земля» - таков девиз Всемирного дня охраны окружающей среды 2022 года. Он прозвучал 50 лет назад в Стокгольме, когда была принята Программа ООН по окружающей среде.

Разрушение экосистем, утрата биоразнообразия, загрязнение почвы и воздуха, изменение климата не только наносят вред окружающей нас природе, но и угрожают нашему благополучию.

Бремя экологических катастроф распределяется непропорционально, и от этой катастрофы больше всего страдают бедные и развивающиеся страны.

Армения тоже небезучастна к экологическим проблемам, на которых должно быть сосредоточено внимание общественности и на решении которых должны быть сосредоточены все наши усилия.

Благодаря усилиям министерства окружающей среды сегодня несравнимо реформировано законодательное поле, относящееся к окружающей среде.

Работы, проводимые под эгидой правительства и в плодотворном сотрудничестве с международными партнерами, направлены на эффективное управление биоресурсами, на охрану лесов, восстановление биоразнообразия и экосистем, повышение эффективности управления водными ресурсами, на переосмысление отношения к природе, формирование и укрепление ответственного поведения среди наших соотечественников.

Мы сделаем все возможное, чтобы Армения стала одной из развитых стран в области окружающей среды.

Поздравляю сотрудников министерства, моих уважаемых коллег и каждого из нас.

Этот день — прекрасная возможность задуматься о том, насколько важна окружающая среда, как сделать ее еще более зеленой, чистой и здоровой, позаботиться о природе, взять на себя ответственность по передаче ее будущим поколениям, ведь планета Земля — одна».