Токаев и Назарбаев и  проголосовали на референдуме в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовали на референдуме по поправкам к конституции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовал в Twitter фото экс-президента около урны с бюллетенями.

"Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", — написал он.

Токаев сделал выбор в Нур-Султане, на избирательном участке №59, расположенном в новом Дворце школьников.

Референдум призван закрепить окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. В частности, предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента. В недавнем интервью Назарбаев отмечал, что всегда поддерживал действия Токаева по реформированию страны, и заверил, что поддержит и в этот раз.

Голосование началось в 7:00 по местному времени и продлится до 20:00 (с 4:00 до 17:00 мск). Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более половины избирателей. Для принятия поправок необходимо, чтобы их поддержали более 50 процентов проголосовавших не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.