В разных районах Армении с 3 по 5 июня было обнаружено 19 змей

В областных службах Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения с 3-го по 5-е июня было получено 19 звонков о змеях, замеченных на разных территориях РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, змеи были замечены в Ереване, в городах Раздан, Абовян, Егвард, Капан - Сюникской области, Ехегнадзор - Вайоцдзорской области, Берд - Тавушской области, Маралик - Ширакской области, Аштарак - Арагацотнской области, Масис - Араратской области, а также в селах Норашеник - Сюникской области, Вернашен - Вайоцдзорской области, Довег, Воскеван - Тавушской области, Оганаван - Арагацотнской области, Прошян - Котайкской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели поймали 4 василиска, 4 гюрзы, 7 ужей, 2 полоза, 1 гадюку, 1 змею неизвестного типа и переместили в безопасное место.