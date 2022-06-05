Пашинян поздравил премьера Великобритании с Национальным праздником. Отмечается Платиновый юбилей царствования королевы

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенного Королевства по случаю национального праздника - Официального дня рождения и платинового юбилея коронации Ее Величества Королевы Елизаветы Второй.

Этот год символичен и для армяно-британских отношений, поскольку 30 лет назад мы положили начало армяно-британским межгосударственным отношениям, основанным на демократических ценностях, практических интересах и взаимном уважении.

Армения придает важность сложившимся с Соединенным Королевством на протяжении последних трех десятилетий отношениям, и высоко ценит поддержку Соединенного Королевства продолжающимся демократическим реформам в нашей стране, защите прав человека и укреплению верховенства права. Надеюсь, что совместными усилиями в ближайшие годы мы сможем насытить армяно-британскую двустороннюю повестку дня новыми инициативами и программами на благо наших государств и дружественных народов.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Соединенного Королевства - прогресса и благополучия”.