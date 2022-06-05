ДТП в Давиташене: пострадавший госпитализирован

В Ереванское управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что 4 июня в 21:57 часов возле супермаркета Yerevan City в 3-м микрорайоне Ереванского квартала Давташен произошло ДТП: столкнулись машины․ Есть пострадавшие, необходима помощь спасателей

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения и дежурная группа департамента медицинского обеспечения.

"Выяснилось, что столкнулись автомобили марок Mitsubishi Pajero iO (водитель К. М. 1982г.р) и Chevrolet Cruze (водитель А. О., 1989 г. р.).

Спасатели донесли водителя автомобиля марки Chevrolet Cruze А.О. до машины скорой помощи. Последний был госпитализирован в медицинский центр "Армения", где, получив соответствующую медпомощь, был выписан», - говорится в сообщении.

Спасатели обесточили автомобили и перекрыли клапаны газовых баллонов