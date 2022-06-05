Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь 2022

В Абовяне дерево упало на припаркованные автомобили

В Абовяне дерево упало на припаркованные автомобили

В Котайкский областной отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  4 июня в 21:17 часов поступил сигнал о том, что во дворе дома № 4 на улице Наирян в городе Абовян в результате сильного ветра дерево сломалось и упало на 3 припаркованных автомобиля. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения. 

Согласно источнику, выяснилось, что из-за ветра дерево сломалось и упало на припаркованные во дворе автомобили марок Mitsubishi Pajero iO и Toyota Prius.

Спасатели вместе с сотрудниками коммунальной службы общины Абовян убрали дерево с автомобилей.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]