В Абовяне дерево упало на припаркованные автомобили

В Котайкский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 4 июня в 21:17 часов поступил сигнал о том, что во дворе дома № 4 на улице Наирян в городе Абовян в результате сильного ветра дерево сломалось и упало на 3 припаркованных автомобиля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что из-за ветра дерево сломалось и упало на припаркованные во дворе автомобили марок Mitsubishi Pajero iO и Toyota Prius.

Спасатели вместе с сотрудниками коммунальной службы общины Абовян убрали дерево с автомобилей.