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На улице Шерама в Ереване сильным ветром согнуло столб ЛЭП

На улице Шерама в Ереване сильным ветром согнуло столб ЛЭП

В Национальный центр кризисного управления 4 июня в 20:28 часов поступил сигнал о том, что у здания № 33 на улице Шерама в Ереване из-за сильного ветра столб ЛЭП согнулся и упал на электропровод, есть угроза обрушения. Необходима помощь спасателей.    

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что столб сломан посередине, а электрические провода упали на проезжую часть.

Спасатели перенесли сломанную часть столба и провода с проезжей части в безопасное место.


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