На улице Шерама в Ереване сильным ветром согнуло столб ЛЭП

В Национальный центр кризисного управления 4 июня в 20:28 часов поступил сигнал о том, что у здания № 33 на улице Шерама в Ереване из-за сильного ветра столб ЛЭП согнулся и упал на электропровод, есть угроза обрушения. Необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что столб сломан посередине, а электрические провода упали на проезжую часть.

Спасатели перенесли сломанную часть столба и провода с проезжей части в безопасное место.