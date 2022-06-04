Рипсиме Хуршудян — 5-ая на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике подходит к концу.

Как передает Арменпресс, на проходящем в столице Албании Тиране чемпионате Европы по тяжелой атлетике в борьбу вступили женщины в весовой категории 87 кг. Представительница Армении Рипсиме Хуршудян после 6-летнего перерыва вновь приняла участие в чемпионате Европы. В рывке Хуршудян улыбнулась удача только в двух из трех подходов: 102 кг и 105 кг. Она была 4-ой в этом виде. У армянской спортсменки был только один удачный подход в толчковом упражнении. Она удержала 122 кг. Рипсиме Хуршудян — 5-я с результатом 227 кг.

Ранее в составе сборной Армении Рафик Арутюнян завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, Андраник Карапетян завоевал серебряную медаль — в рывке, а Татев Акопян — малую бронзовую медаль. Тяжелоатлет Давид Ованнисян (96 кг) стал чемпионом Европы, а Ара Аганян — вице-чемпионом. Самвел Гаспарян (102 кг) довольствовался лишь серебряной медалью. Арсен Мартиросян (109 кг) завоевал бронзу.