Применялись только светозвуковые средства, но слезоточивые и дымовые средства не применялись. Полиция РА

Полиция Армении распространила заявление, касающееся спецмер, примененных во время акции неповиновения 3 июня на перекрестке улиц Демирчяна-Пароняна.

«3 июня, вследствие призывов организаторов акции протеста на пересечении улиц Демирчяна и Пароняна в Ереване, когда участники акции проявляли неправомерное поведение, не подчинялись законным требованиям служащих полиции, охраняющих общественный порядок, применяли к ним насилие, забрасывали бутылками, бросали в сторону полиции камни и металлические предметы — было принято решене применить спецмеры.

Использовались исключительно специальные световые и звуковые средства. А слезоточивые и дымовые специальные средства не применялись. Специальные меры применялись в соответствии с законом — в воздух, в максимально безопасном для граждан пространстве.

Добавим, что при их использовании получили легкие ранения двое полицейских, а в столкновениях пострадали еще 45 полицейских.

Следует также отметить, что специальные меры не были просроченными», - как передает Арменпресс, говорится в разъяснении полиции.