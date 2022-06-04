Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь 2022

Применялись только светозвуковые средства, но слезоточивые и дымовые средства не применялись. Полиция РА

Применялись только светозвуковые средства, но слезоточивые и дымовые средства не применялись. Полиция РА

Полиция Армении распространила заявление, касающееся спецмер, примененных во время акции неповиновения 3 июня на перекрестке улиц Демирчяна-Пароняна.   

«3 июня, вследствие призывов организаторов акции протеста на пересечении улиц Демирчяна и Пароняна в Ереване, когда участники акции проявляли неправомерное поведение, не подчинялись законным требованиям служащих полиции, охраняющих общественный порядок, применяли к ним насилие, забрасывали бутылками, бросали в сторону полиции камни и металлические предметы —  было принято решене применить спецмеры. 

Использовались исключительно специальные световые и звуковые средства. А слезоточивые и дымовые специальные средства не применялись.  Специальные меры применялись в соответствии с законом — в воздух, в максимально безопасном для граждан пространстве.

Добавим, что при их использовании получили легкие ранения двое полицейских, а в столкновениях пострадали еще 45 полицейских.

Следует также отметить, что специальные меры не были просроченными», - как  передает Арменпресс, говорится в разъяснении полиции.


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